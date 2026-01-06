Salamanca, provincia más cara y exclusiva para comprar una vivienda de segunda mano en la región

La vivienda usada ha vuelto a subir en la región, en esta ocasión un 6,5 por ciento, lo que indica que en las diferentes provincias ha variado de manera excesiva teniendo en cuenta las subidas, por ejemplo, de Ávila con un 12,9 por ciento, o de Zamora con un 0,4 por ciento.

De este modo, el precio por metro cuadrado se ha situado en los 1.296 euros, suponiendo un 3,8 por ciento de manera trimestral, muy por debajo del máximo histórico de 2011 en cuanto a incremento cuando estuvo en los 12,5 por ciento en toda la región.

Además, cabe destacar que en todas las provincias ha incrementado la cuantía, encabezada por Ávila con un 12’9 por ciento; Salamanca con un 10 por ciento; Segovia con un 9’9 por ciento; León con un 8 por ciento y Palencia con un 6’6 por ciento. Por debajo de la media están Valladolid con un 4’2 por ciento; Soria con un 3’4 por ciento; Burgos con un 1’8 por ciento; y Zamora con un 0’4 por ciento.

Los precios más altos se encuentran en la capital del Tormes y la provincia, con un precio medio de 2.312 euros por metro cuadrado, siguiendo muy de cerca Segovia con un 2.148 euros por metro cuadrado y Burgos con 2.078 euros. Eso sí, de nuevo, Zamora tiene los precios más bajos con precios de 974 euros por metro cuadrado.

Según ha recogido Europapress, a raíz de la crisis de la vivienda de 2008 no se ha llegado a construir al mismo ritmo, lo que hace que falten nuevas construcciones con un déficit de 700.000 viviendas, una gran brecha que deja entrever la problemática de España.

En el conjunto nacional, la subida se ha situado en los 16,2 por ciento de manera interanual, superando las cifras del 15,3 por ciento que se ha registrado en el mes de septiembre, con casi una subida del uno por ciento en tan solo un trimestre.

Además, el metro cuadrado está en los 2.639 euros, muy por encima de la cifras de Castilla y León, con una variación alcista en el país que ha alcanzado máximo históricos.