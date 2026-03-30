Salamanca es la provincia de Castilla y León con más municipios por debajo de los mil euros de pensión media

La brecha en las prestaciones de jubilación sitúa a Salamanca en una posición complicada dentro del mapa autonómico. Según los datos del mes de octubre de 2025 publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por la agencia Ical, la provincia charra es la que mayor número de localidades con una pensión media inferior a los 1.000 euros tiene, con hasta 175 municipios en esta situación.

Así, Salamanca se coloca a la cabeza de la precariedad pensionista en Castilla y León, seguida por Zamora con 156 localidades. En el extremo opuesto se encuentran Soria y Palencia, que apenas cuentan con 60 y 61 municipios, respectivamente, por debajo de los mil euros de pensión. La media provincial de Salamanca se sitúa en los 1.241,69 euros para un total de 82.012 pensionistas, un dato que oculta profundas desigualdades entre el alfoz de la capital y las zonas rurales.

El análisis pormenorizado de la provincia revela que los registros más elevados se concentran casi exclusivamente en los municipios del área metropolitana y la propia capital. El ránking de las pensiones más altas en Salamanca está liderado por Monterrubio de Armuña, con una media de 1.533,74 euros, seguido muy de cerca por Cabrerizos (1.511,11 euros).

También destacan Juzbado (1.456,74 euros), Santa Marta de Tormes (1.450,38 euros), Carrascal de Barregas (1.440,47 euros) y Morille (1.423,62 euros). Por su parte, la capital de Salamanca registra una media de 1.383,68 euros, superada ligeramente por localidades vecinas con perfiles de población más joven y profesionalizados como Villares de la Reina (1.410,62 euros) o Villamayor (1.376,09 euros).

En el lado opuesto del espectro, la Salamanca rural presenta cifras que en muchos casos no alcanzan el salario mínimo. La Alameda de Gardón se sitúa como la localidad con la pensión media más baja de toda la provincia, con apenas 751,12 euros al mes.

A esta le siguen municipios como Casillas de Flores (754,05 euros), Berrocal de Salvatierra (760,66 euros), Sanchón de la Sagrada (762,03 euros) y Fuenteliante (786,44 euros). En la lista de las diez localidades con menores ingresos también aparecen Villaseco de los Gamitos, Valero, Pizarral, El Manzano y San Miguel de Valero, todos ellos con medias que oscilan entre los 780 y los 822 euros.