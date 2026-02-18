Salamanca, la provincia en la que más sube la mortalidad en Castilla y León

Salamanca ha sido una de las tres provincias donde ha subido la mortalidad en los datos registrados de la región con un incremento del 14’47 por ciento, datos muy superiores a los de las otras dos provincias de Castilla y León donde también han incrementado, por un lado Soria con 8’42 por ciento y Segovia con un 5’22 por ciento.

En cuanto al conjunto del territorio castellanoleonés, la mortalidad ha caído en un 1,02 por ciento, mientras que en España ha sido del 0’27 por ciento, hasta los 9.620 fallecimientos.

Hasta la semana número cinco de este 2026 se han registrado un total de 3.295 defunciones en Castilla y León, mientras que en España ha sido de 51.948. Todo sea dicho, en 2025 ha habido un acumulado de 3.329 muertes en la región.

Por otro lado, el mayor descenso lo ha registrado Zamora, con un 12,45 por ciento, después Ávila con un 11,03 por ciento, Palencia con un 8,62 por ciento, Valladolid con un 2,60 por ciento, León con un 0,64 por ciento y Burgos con un 0,59 por ciento.