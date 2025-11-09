Salamanca, entre las provincias que lideran el aumento de la recaudación tributaria en Castilla y León

La excelente evolución de la economía ha generado un notable incremento en los ingresos del Estado. Los datos de la Agencia Tributaria recogidos por la agencia Ical reflejan que la recaudación en Castilla y León hasta septiembre de 2025 alcanzó la cifra de 4.776,35 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,9 por ciento respecto al ya récord del año anterior. Este importante engrosamiento de la caja pública, recogido en el último informe, se debe al buen comportamiento del mercado laboral, con un aumento del empleo y los salarios, y al dinamismo del consumo.

Salamanca destaca como la tercera provincia con mayor crecimiento porcentual en la recaudación global. La provincia charra aportó 542 millones de euros a las arcas del Gobierno central, registrando un avance del 13,2 por ciento, una cifra significativamente superior a la media autonómica. Solo fue superada por Ávila, que creció un 14,9 por ciento, y Palencia, con un incremento del 13,9 por ciento.

A nivel provincial, la recaudación total mejoró en todos los territorios de la Comunidad. Además de Salamanca, los mayores crecimientos se vieron en Ávila (155,2 millones de euros), Palencia (274,4 millones), Zamora (186,8 millones), León (606 millones) y Segovia (282,9 millones). Por volumen total, Valladolid (1.713,3 millones) y Burgos (826 millones) lideraron la recaudación, aunque con tasas de crecimiento inferiores a la media.

Ingresos tributarios en Castilla y León | Ical

El análisis detallado por impuestos revela que las dos grandes palancas de recaudación son el IRPF y el IVA. El Impuesto sobre la Renta (IRPF), que sumó 2.542 millones de euros, creció un 9,9 por ciento. En Salamanca, el IRPF creció un 11,6 por ciento, al alcanzar 300,6 millones de euros, superando el crecimiento promedio autonómico.

Respecto al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el gravamen indirecto y regresivo al consumo, su crecimiento fue aún más espectacular, con un aumento del 14,1 por ciento a nivel regional (1.554,2 millones de euros). Salamanca experimentó un repunte del 18,8 por ciento en la recaudación por IVA, que sumó 152,7 millones de euros, siendo el tercer mayor crecimiento provincial en este impuesto, solo detrás de Palencia y León.

Por otro lado, aunque el Impuesto de Sociedades retrocedió un 2,1 por ciento, situándose en 588,79 millones de euros, otros impuestos menores tuvieron un comportamiento positivo. Los ingresos por el impuesto al tráfico exterior se incrementaron un 15,1 por ciento, mientras que la tributación a la renta de los no residentes subió un 0,8 por ciento. Los impuestos especiales continuaron en negativo, aunque mejoraron ligeramente la cifra del año anterior.