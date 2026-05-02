Salamanca, entre las provincias donde menos población permanece en su municipio de origen

Solo uno de cada tres castellanos y leoneses vive actualmente en el mismo municipio en el que nació. En concreto, 808.135 personas, de una población total de unos 2,4 millones, mantienen su residencia en su localidad de origen en Castilla y León, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025 recogidos por Ical.

En este contexto, según recoge Ical la provincia de Salamanca se sitúa entre las que menor porcentaje de población conserva en su municipio natal, con un 29,92 %, lo que supone 98.260 personas. Solo León presenta un dato similar, lo que refleja una tendencia generalizada de movilidad dentro y fuera de la Comunidad.

Ninguna provincia de Castilla y León supera el 50 % de población que reside en su lugar de nacimiento. Los porcentajes más altos se registran en Burgos (37,01 %), Ávila (35,99 %) y Zamora (35,68 %), mientras que Salamanca se encuentra en la parte baja de la tabla junto a León.

La tendencia se repite también en las capitales de provincia, donde una parte importante de la población ha cambiado de residencia. En el conjunto de la Comunidad, la mayoría de los movimientos se producen hacia otras comunidades autónomas, especialmente fuera de Castilla y León, frente a los desplazamientos dentro del propio territorio autonómico.

En total, 376.416 castellanos y leoneses residen en otra comunidad autónoma, frente a 161.865 que viven en una provincia distinta dentro de la propia región, lo que evidencia una clara tendencia al éxodo fuera de Castilla y León.

El fenómeno refleja un elevado grado de movilidad residencial en la Comunidad, con especial incidencia en provincias como Salamanca, donde menos de un tercio de los nacidos permanece en su municipio de origen.