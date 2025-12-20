Salamanca, entre las provincias en riesgo de nevadas este domingo

Nieve en la carretera de la Peña de Francia - José Vicente (ICAL) (5).jpg

La Agencia Estatal de Mereología (AEMET) preve que Castilla y León se tiña de blanco a partir de esta medianoche. Será la llegada a la península de un frente atlántico lo que provocará, también en Salamanca, tanto lluvias como nieve.

Además de Salamanca, otras provincias que se verán afectadas por este frente son Lugo, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, La Rioja, Navarra, Zaragoza, Huesca, Cuenca, Guadalajara, Granada y Sierra de Madrid.

En Castilla y León, según ha podido informa la agencia Ical, las vías más afectadas serán la A-66 (Asturias y León), A-67 (Palencia-Cantabria), A-6 (Madrid-León), AP-51 (Ávila), AP-61 (Segovia), A-1 (Madrid-Burgos), A-2 (Madrid- Soria) y A-52 (Benavente-Ourense).

Ante esa situación, la Dirección General de Tráfico recomienda a los conductores que planifiquen su viaje informándose adecuadamente del estado de las carreteras. Asimismo, es fundamental contar con neumáticos de invierno o cadenas.