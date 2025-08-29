Salamanca, entre las provincias más seguras de Castilla y León pese al repunte de la cibercriminalidad

Salamanca continúa posicionándose como una de las provincias más seguras de Castilla y León, con una tasa de criminalidad de 37,7 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 50,3. Estos datos corresponden al primer semestre de 2025 y forman parte del informe de Indicadores de Seguridad del Ministerio del Interior.

A nivel autonómico, Castilla y León se mantiene como la quinta comunidad más segura de España, con una tasa global de 39,3 delitos por cada 1.000 habitantes, superada únicamente por Extremadura, Asturias, Galicia y La Rioja.

Durante los últimos doce meses, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron un total de 93.932 infracciones penales en Castilla y León, logrando esclarecer cerca del 42 % de los casos, la mejor tasa de resolución de la última década. Además, la tasa de detenidos e investigados alcanzó los 220 por cada 1.000 delitos.

En el ámbito de los recursos humanos, la Comunidad cuenta con una plantilla de 9.981 agentes, de los cuales 6.845 pertenecen a la Guardia Civil y 3.036 a la Policía Nacional, lo que supone una ratio de 4,1 efectivos por cada 1.000 habitantes, por encima de la media nacional (3,8).

No obstante, el informe también refleja un ligero aumento del 1,1 % en la criminalidad respecto al mismo periodo de 2024, impulsado principalmente por el crecimiento de los delitos informáticos, que se incrementaron en un 10,5 %. En el conjunto de Castilla y León se contabilizaron 12.214 estafas informáticas entre enero y junio de 2025, así como 14.127 delitos cometidos en el entorno digital.

Dentro del mapa provincial, Palencia (33,8), Zamora (35,6) y Salamanca (37,7) lideran el ranking de las provincias más seguras de Castilla y León. En el otro extremo, Segovia registra la mayor tasa (41,8), seguida de Ávila, Valladolid y Soria.

Pese al aumento de los delitos vinculados al ámbito digital, Salamanca se mantiene firme como una de las provincias con menor criminalidad, reflejo del trabajo constante de los cuerpos de seguridad y la estabilidad social del territorio.