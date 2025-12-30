Salamanca se queda fuera de los 818 millones repartidos por el MITECO para proyectos de almacenamiento energético
Cinco proyectos de la provincia quedan admitidos en la convocatoria, pero sin adjudicación de fondos
Salamanca se ha quedado fuera de la convocatoria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para las ayudas a proyectos de inversión en almacenamiento. Ningún proyecto de la provincia entra entre los 126 proyectos seleccionados a los que se asignarán un total de 818,3 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER 2021-2027). La convocatoria ha recibido 1.750 solicitudes, lo que ha obligado a incrementar en casi un 17% la dotación de 700 millones prevista inicialmente.
De Salamanca se quedan admitidos, pero sin adjudicación los proyectos de Santiz I, BESS Hibridación Villamayor, BESS Hibridación Arabayona, Palacios del Arzobispo I y el capitalino “Solución de Almacenamiento Energético para la Descarbonización de Infraestructura de Transporte Urbano – Salamanca.
La mayoría de los proyectos admitidos son, sobre todo, de almacenamiento hibridado, con 69 expedientes, seguido por las baterías standalone (39) y, en menor medida, el almacenamiento térmico (15) y los bombeos (3). En total, sumarán 2,2 GW de potencia adicional y 9,4 GWh de capacidad de almacenamiento.
Las tecnologías renovables que participan en los proyectos de almacenamiento hibridado son, predominantemente, la solar fotovoltaica (38) y eólica (18). Hay también nueve iniciativas con hibridación termoeléctrica y las cuatro restantes combinan el almacenamiento con generación fotovoltaica y eólica a la vez.
Como resultado de esta mecánica, y una vez examinadas todas las alegaciones, Andalucía acogerá 31 proyectos, la Comunitat Valenciana 15 y Galicia 11, entre las más destacadas. Les siguen Castilla-León (10) y Cataluña y Canarias, ambas con 9. Extremadura y Castilla-La Mancha desarrollarán 8 cada una, y 7 Aragón y Comunidad de Madrid, respectivamente. El resto se reparte entre Cantabria, Asturias, Murcia, País Vasco y Baleares.
