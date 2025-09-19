Salamanca recibe una ayuda para autónomos afectados por los incendios

La Consejería de Economía y Hacienda ha dado luz verde a un nuevo paquete de ayudas de 5.500 euros para autónomos y pymes afectados por los incendios forestales del pasado verano. De las 56 nuevas solicitudes aprobadas en Castilla y León, una corresponde a la provincia de Salamanca, con una inversión total de 308.000 euros en toda la región.

Con esta aprobación, la cifra total de ayudas concedidas hasta la fecha asciende a 120, con un importe global de 660.000 euros. Estas subvenciones, de carácter no reembolsable y concesión inmediata, tienen como objetivo principal proteger el tejido productivo y reforzar la liquidez y solvencia de los negocios afectados, permitiéndoles mantener su actividad y el empleo en las zonas dañadas.

Estas ayudas forman parte de un plan más amplio de la Junta de Castilla y León para la recuperación de las zonas incendiadas.