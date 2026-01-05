Salamanca recibe a los Reyes Magos bajo cero, con mínimas de hasta -7,4 ºC

La provincia de Salamanca ha amanecido este lunes con un intenso frío que marca el inicio de la jornada festiva de los Reyes Magos. A primera hora de la mañana, en la capital se registraban -3,6 °C a las 08:00 horas, acompañados de heladas en múltiples puntos de la provincia.

El punto más frío fue La Covatilla, donde los termómetros descendieron hasta los -7,4 °C a las 06:00 horas, situándose como la localidad con la mínima más baja de la provincia. En Matacán, se llegó a -5,9 °C también a las ocho de la mañana. Otros municipios como Vitigudino y Pedrosillo de los Aires registraron -4,6 °C y -5,0 °C respectivamente, mientras que en El Maíllo el termómetro marcaba -4,9 °C en el mismo horario.

Previsión para este lunes en Salamanca

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la jornada en Salamanca continuará marcada por el frío con cielo principalmente parcialmente nuboso, temperaturas máximas que apenas superarán los 2 °C o 3 °C durante el día y mínimas que volverán a descender por debajo de los 0 °C por la noche.

Para los salmantinos que salgan a disfrutar de la Cabalgata de Reyes, está previsto una temperatura de -1 °C a las 19:00 horas sin precipitaciones.