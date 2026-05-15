Salamanca recibirá 200.000 euros para mejorar los colegios rurales

La provincia de Salamanca contará con una inversión de 200.000 euros destinada a la mejora y mantenimiento de los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP) del medio rural, dentro del plan impulsado por la Consejería de Educación de Castilla y León, que moviliza un total de 1,62 millones de euros.

La medida se dirige especialmente a los municipios pequeños, donde los colegios suelen ubicarse en edificios de titularidad municipal y las administraciones locales no siempre disponen de recursos suficientes para afrontar con rapidez obras de reparación o conservación.

En este contexto, Salamanca se sitúa entre las provincias beneficiarias del programa, que busca garantizar el buen estado de las infraestructuras educativas rurales y asegurar condiciones adecuadas para el alumnado del entorno más disperso de la comunidad.

El sistema de financiación establece que las diputaciones provinciales deberán convocar ayudas para los ayuntamientos, que asumirán al menos el 20% del coste de las actuaciones, mientras que el 80% restante será cubierto de forma conjunta por la Diputación y la Junta de Castilla y León.