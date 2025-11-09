Salamanca recibirá más de 300.000 euros para impulsar la recogida de residuos textiles

Estas ayudas permitirán la instalación de un total de 409 contenedores de textil

Contenedor textil
La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 591.984 euros destinada a subvencionar proyectos de recogida separada de residuos textiles en varias provincias de la región. Salamanca será la que mayor partida reciba, con 311.140 euros destinados a proyectos gestionados por el Ayuntamiento y la Diputación.

Estas ayudas permitirán la instalación de un total de 409 contenedores de textil en las provincias beneficiadas, atendiendo a una población de aproximadamente 450.000 habitantes.

El objetivo es mejorar la gestión de residuos textiles, fomentando su separación y reciclaje, y garantizando que la recogida se realice de manera eficiente en municipios con más de 20.000 habitantes.

