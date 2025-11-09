Salamanca recibirá más de 300.000 euros para impulsar la recogida de residuos textiles

La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 591.984 euros destinada a subvencionar proyectos de recogida separada de residuos textiles en varias provincias de la región. Salamanca será la que mayor partida reciba, con 311.140 euros destinados a proyectos gestionados por el Ayuntamiento y la Diputación.

Estas ayudas permitirán la instalación de un total de 409 contenedores de textil en las provincias beneficiadas, atendiendo a una población de aproximadamente 450.000 habitantes.

El objetivo es mejorar la gestión de residuos textiles, fomentando su separación y reciclaje, y garantizando que la recogida se realice de manera eficiente en municipios con más de 20.000 habitantes.