Salamanca recibirá más de 8,7 millones de la Junta para financiación local en 2026

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado el compromiso de la Junta de Castilla y León con las entidades locales durante su visita al municipio vallisoletano de La Cistérniga.

En este contexto, la Junta ya ha convocado para 2026 los dos principales instrumentos de financiación local: el FCELG y el Fondo de Participación en los Impuestos Propios (FIP), cuya cuantía conjunta supera los 65 millones de euros en toda la Comunidad.

En el caso de la provincia de Salamanca, estas ayudas alcanzarán un total de 8.752.901,04 euros, de los cuales 6.895.086,39 euros proceden del FCELG y 1.857.814,65 euros del FIP. Estas partidas permitirán a los municipios salmantinos reforzar los servicios públicos, modernizar infraestructuras y atender sus necesidades prioritarias.

González Gago subrayó que estos fondos garantizan una financiación “estable y adaptada a las necesidades reales” de los ayuntamientos, al tiempo que contribuyen a afrontar el reto demográfico y a mantener el equilibrio territorial.

El FCELG, dotado con más de 51 millones de euros en 2026, está orientado a inversiones y mantenimiento de servicios básicos, mientras que el FIP, con cerca de 14 millones, se distribuye de forma incondicionada, permitiendo a las entidades locales destinar los recursos según sus prioridades.

Durante la última legislatura, la Junta ha destinado más de 255 millones de euros a la financiación local en Castilla y León, consolidando un modelo que busca fortalecer la autonomía municipal y mejorar la calidad de vida en todos los territorios.