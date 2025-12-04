Salamanca recibirá 912.000 euros para contratar a desempleados que limpien los entornos rurales y prevengan así los incendios

La subvención permitirá realizar contratos de jornada completa por un periodo de 365 días y un importe máximo de 24.000 horas por trabajador

Salamanca recibirá 912.000 euros de la Junta de Castilla y León en el marco del programa MONTIEL, cuyo objetivo es financiar la contratación de trabajadores desempleados en las entidades locales para realizar trabajos de control y limpieza de la vegetación en entornos rurales. De esta forma, se contribuye a la prevención de incendios forestales al tiempo que se cuida el medio ambiente.

La subvención permitirá realizar contratos de jornada completa por un periodo de 365 días y un importe máximo de 24.000 horas por trabajador, que adquirirá la cualificación necesaria para su continuidad en el mercado laboral dentro del sector forestal.

La inversión asciende a los 6,8 millones de euros a nivel comunitario. Salamanca es la provincia más beneficiada, seguida de Ávila, Burgos y León. Las diputaciones de las tres localidades recibirán 768.000 euros para mejorar la empleabilidad e inserción laboral de los trabajadores contratados.

El reparto de los fondos del programa MONTIEL se ha distribuido partiendo de una cuantía inicial de 400.000 euros por provincia. A ella se le han añadido cantidades adicionales y proporcionales en función de la tasa de paro de septiembre del 2025, la superficie forestal y la considerada como de alto riesgo de incendios de cada área.

