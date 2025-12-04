Salamanca recibirá 912.000 euros para contratar a desempleados que limpien los entornos rurales y prevengan así los incendios

El Servicio Territorial de Sanidad está ubicado en el edificio de usos múltiples de la Delegación de la Junta

Salamanca recibirá 912.000 euros de la Junta de Castilla y León en el marco del programa MONTIEL, cuyo objetivo es financiar la contratación de trabajadores desempleados en las entidades locales para realizar trabajos de control y limpieza de la vegetación en entornos rurales. De esta forma, se contribuye a la prevención de incendios forestales al tiempo que se cuida el medio ambiente.

La subvención permitirá realizar contratos de jornada completa por un periodo de 365 días y un importe máximo de 24.000 horas por trabajador, que adquirirá la cualificación necesaria para su continuidad en el mercado laboral dentro del sector forestal.

La inversión asciende a los 6,8 millones de euros a nivel comunitario. Salamanca es la provincia más beneficiada, seguida de Ávila, Burgos y León. Las diputaciones de las tres localidades recibirán 768.000 euros para mejorar la empleabilidad e inserción laboral de los trabajadores contratados.

El reparto de los fondos del programa MONTIEL se ha distribuido partiendo de una cuantía inicial de 400.000 euros por provincia. A ella se le han añadido cantidades adicionales y proporcionales en función de la tasa de paro de septiembre del 2025, la superficie forestal y la considerada como de alto riesgo de incendios de cada área.