Salamanca recibirá ayudas para dos proyectos turísticos rurales por valor de 872.406 euros

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la calidad del sector turístico en el medio rural, con una distribución total de 872.406 euros entre 27 actuaciones en toda la comunidad.

Según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la provincia de Salamanca se beneficiará de esta partida con la aprobación de dos proyectos de los 27 seleccionados.

Esta inversión regional, que representa el 50% del coste total inducido de las iniciativas (estimado en 1,9 millones de euros), busca apoyar la mejora y desarrollo del sector en el ámbito rural.

Por provincias, Soria encabeza la lista con seis proyectos subvencionados, seguida de Zamora con cinco, Segovia con cuatro, y Burgos, León y Valladolid con tres cada una. Salamanca obtiene la aprobación de dos actuaciones, y Palencia de una.