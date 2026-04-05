Salamanca recibirá cinco millones de euros para blindar sus montes mediante cuadrillas terrestres

El Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales para el ejercicio 2026 destinará una inversión específica de cinco millones de euros a la provincia de Salamanca para trabajos de selvicultura preventiva. Según el documento elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que recoge la agencia Ical, este presupuesto permitirá que las cuadrillas terrestres (conocidas como 'Romeo') actúen sobre un total de 1.821 hectáreas de terreno forestal salmantino.

Esta partida forma parte de un despliegue autonómico de 90,2 millones de euros, de los cuales el 60 por ciento, unos 54,7 millones, se concentra en las labores a pie de monte. En Salamanca, estas cuadrillas realizarán durante todo el año tareas críticas como clareos, podas y desbroces de matorral. El objetivo es reducir la "continuidad horizontal y vertical" de la vegetación, una medida esencial para evitar que, en caso de iniciarse un fuego, este se propague con rapidez o alcance las copas de los árboles.

Más allá de los cinco millones destinados a las cuadrillas terrestres, Salamanca se sitúa como una de las provincias prioritarias en la captación de fondos complementarios. La provincia superará el millón de euros en inversiones procedentes tanto del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) como de los Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Estas partidas adicionales se emplearán en labores preventivas en los montes de gestión pública, especialmente en aquellos catalogados como de Utilidad Pública (MUP) o bajo convenios con la administración.

Los trabajos en Salamanca se priorizarán siguiendo criterios de peligrosidad. La Junta de Castilla y León pondrá el foco en las denominadas 'Áreas de Peligro Alto y Medio' y en zonas estratégicas de gestión, sin descuidar las áreas con menor riesgo pero que requieren mantenimiento para no incrementar su carga de combustible vegetal.

Además de las cuadrillas terrestres, el operativo en la provincia se completará con cuadrillas helitransportadas (ELIF), que realizan labores preventivas en el entorno de sus bases cuando no están en fase de extinción, y maquinaria pesada, destinada a desbroces y eliminación de restos vegetales a gran escala.