Salamanca reconoce el trabajo solidario de 23 personas, entidades y centros educativos en el Día Internacional del Voluntariado

El Ayuntamiento de Salamanca ha celebrado este jueves, 4 de diciembre, el Día Internacional del Voluntariado con un homenaje a 23 personas, asociaciones y centros educativos que destacan por su dedicación altruista. El acto, tuvo lugar en el Teatro Liceo.

Durante su intervención, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, elogió a quienes dedican su tiempo a ayudar a los demás. “En una ciudad que destaca por su estabilidad y por el diálogo, miles de personas intercambian cada día su tiempo por cariño y sonrisas. No buscan nada a cambio, solo la satisfacción de mejorar la vida de otra persona”, afirmó.

El alcalde también llamó a “elevar el volumen del altavoz de la solidaridad” frente al individualismo que, según dijo, está tan presente hoy en día, especialmente en redes sociales. Subrayó que el trabajo de las personas voluntarias no suele ocupar grandes titulares, pero sí tiene un impacto profundo en la sociedad.

Más de 22.000 personas participaron en acciones de voluntariado en 2024

Los datos del estudio El impacto del voluntariado en Salamanca, elaborado por estudiantes de Sociología de la Universidad de Salamanca, muestran que 22.050 personas realizaron alguna acción de voluntariado en 2024, lo que supone un aumento del 10% respecto a 2021. Además, el número de voluntarios habituales creció un 6,7%, alcanzando los 5.064.

Carbayo destacó también el trabajo del Ayuntamiento a través de la Agencia Municipal del Voluntariado y el programa Voluntas, que han reunido a más de 2.000 participantes este año en actividades como acompañamiento a personas mayores, acciones medioambientales o apoyo en eventos culturales y solidarios. La Bolsa Municipal de Voluntariado cuenta ya con 1.242 personas inscritas, suficientes para cubrir todas las peticiones de asociaciones y entidades locales.

Uno de los aspectos más valorados por el Ayuntamiento es el impulso de actividades para sensibilizar a niños y jóvenes, con talleres sobre cuidado del medio ambiente, protección de animales o apoyo a personas mayores.

“Latidos solidarios”: el Ayuntamiento lanza su plan especial para 2026

El alcalde de Salamanca anunció que, con motivo del Año Internacional del Voluntariado en 2026, el Ayuntamiento de Salamanca reforzará su apuesta por reconocer y hacer más visible el trabajo de todas las personas que dedican parte de su tiempo a ayudar a los demás. Para ello, se ha diseñado un programa especial bajo el lema “Latidos solidarios”, que busca implicar a toda la ciudad y poner en primer plano el valor de la solidaridad cotidiana.

Entre las acciones previstas, destaca un concurso escolar para que niños y jóvenes trabajen valores como la colaboración y el cuidado de los demás. También se celebrará un foro de encuentro donde voluntarios y entidades podrán compartir experiencias y fortalecer la coordinación entre proyectos.

El programa incluirá además jornadas festivas y actividades abiertas al público, pensadas para acercar el voluntariado a toda la ciudadanía de una forma participativa. Para completar estas iniciativas, el Ayuntamiento pondrá en marcha una amplia campaña de difusión, que dará voz a testimonios reales e historias de voluntarios, con el objetivo de inspirar e implicar a más salmantinos.

Las personas y entidades reconocidas en 2025

En esta ocasión, fueron para Asunción Sánchez Barbero (Asociación Contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre – Ascol), Begoña Martínez-Carbonell (Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral – Aspace), Carolina Domínguez Arroyo (Asociación Española Contra el Cáncer – AECC), Charo González Ramos (Asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca-ASTAS), Chema Vera Amaro (Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León – Pyfano), Emilio Cano Díez (Fundación AFIM), Encarna Rodríguez Rodríguez (Fundación Entreculturas Fe y Alegría), Francisco Javier Suso Alea (ONCE), Joaquín Martín Benito (Banco de Alimentos de Salamanca), Juan Carlos Prieto Torres (Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Crónicos – AFEMC), Juan Francisco Tetilla Peña (Cruz Roja Salamanca), Manuel Ramos del Brío (Fundación AVIVA), María Adoración García (Casa Escuela Santiago Uno), María Esperanza Pérez Fonseca (Asociación de Personas con Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Salamanca – Afibrosal), María Rosa Viloria Cordero (Universidad Pontificia de Salamanca), María Vanesa Vega Muriel (Universidad de Salamanca), Piedad Sánchez Domínguez (Asociación para el Desarrollo de los Cuidados Paliativos y Tratamiento del Dolor - ACPD) y Reyes Morán Flórez (Aspar La Besana).

En la categoría colectiva fueron reconocidas Aspace Salamanca, Aspar La Besana y Salamanca Acoge, además de una mención especial para la Red de Voluntariado Social de Salamanca, que celebra 20 años de actividad.

Por último, en la modalidad destinada a centros educativos, el premio recayó en el IES Lucía de Medrano, mientras que el IES Mateo Hernández y el Colegio San Estanislao de Kostka quedaron finalistas, reflejando la fuerte implicación de los colegios e institutos de la ciudad en la educación en valores.