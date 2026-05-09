Salamanca recuerda a los 36 salmantinos deportados a campos de concentración nazis
El acto homenaje ha incluido el descubrimiento de una escultura en honor a las víctimas charras del holocausto, obra de Ignacio Villar y que la escalera de Mauthausen
La Asociación Salamanca Memoria y Justicia ha celebrado este sábado, 9 de mayo, un acto en homenaje a los 36 salmantinos deportados en los campos de concentración nazis.
Este acto surge de Hilario Fernández, miembro de la directiva, quien está llevando a cabo una investigación sobre los salmantinos que fueron deportados. Esto se une a la existencia de una asociación alemana que se ha encargado de homologar los homenajes a todos los que estarían sufriendo las consecuencias de los campos de concentración nazis; para ello, se está colocando en el último domicilio de la víctima una piedra de tropiezo, una especie de adoquín, con los nombres y apellidos de la persona, cuándo nació y si murió en el campo de concentración o no.
El encuentro, que ha dado comienzo pasadas las 11:30 horas de este sábado, ha incluido el descubrimiento de una escultura en honor a las víctimas charras del holocausto, obra de Ignacio Villar. Esta escultura hecha de acero corten tiene una altura de 4 metros y representa la escalera de Mauthausen, lugar al que iban la mayoría de los salmantinos deportados.
Esta escalera tenía 183 peldaños de piedra y por ella subían y bajaban los deportados bloques de piedra de entre 20 y 30 kilos. Los escalones se helaban en invierno y muchas personas se caían y se mataban.
Algunos familiares de los deportados han acudido al acto.
LISTADO DE LOS 36 SALMANTINOS DEPORTADOS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS:
- Juan Acedo Blanco de Montemayor del Río (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1940; asesinado en Gusen, 1941)
- Pablo Agraz Alonso de Salamanca (Deportado a Mauthausen-Gusen-Ebensee, 1940; liberado y fallecido en París, 1963)
- Juan Álvarez Pineda de Aldea del Obispo (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1943)
- Luis Arroyuelo Cabezas de Salamanca (Deportado a Buchenwald, 1944; Liberado)
- Felipe Borrego Magro de Rollán (Deportado a Buchenwald y Flossenbürg 1944; liberado y fallecido en Toulouse (Francia), 1945)
- Alfonso Caballero Díez de Golpejas (Deportado a Sachsenhausen y Ravensbrück, 1943; liberado y desaparecido, 1945)
- Tomás Calleja Juanes de Ciudad Rodrigo (Deportado a Buchenwald, Flossenbürg y Mauthausen, 1944; liberado y fallecido en Bayonne (Francia), 1979)
- José Manuel Criado Sánchez de Robliza de Cojos (Deportado a Mauthausen, 1940; asesinado gaseado en Hartheim, 1941)
- Francisco Cuadrado Sierra de Villavieja de Yeltes (Deportado a Buchenwald, 1944; y asesinado en Weimar/Buchenwald, 1945)
- Cipriano Duque Gómez de El Bodón (Deportado a Natzweiler-Struthof y Dachau, 1944; liberado y fallecido en Montbéliard (Francia), 1998)
- Amadeo Fernández Mayo de Puerto Seguro (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1940; asesinado en Gusen, 1942)
- Agustín Fernández Pascual de Alberguería de Argañán (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1942)
- Macario Flores Martín de Chagarcía Medianero (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1941)
- Joaquín García Bellido de Alba de Tormes (Deportado a Buchenwald, 1944; liberado. Exiliado en Francia 1945-?)
- Manuel García García de Salmoral (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1942)
- Florentino García Hernández de Galinduste (Deportado a Mauthausen-Ebensee, 1941; liberado y fallecido en Madrid, 1966)
- Manuel García Peña de Casillas de Flores (Deportado a Mauthausen, 1941; asesinado en Mauthausen, 1941)
- Antonio M. Hernández Martín de San Muñoz (Deportado a Buchenwald, 1944; asesinado en Weimar-Buchenwald, 1944)
- Alfonso M. Hernández Morán de Agallas (Deportado a Dachau, 1944; liberado)
- Adolfo Hernández Pérez de Moriscos (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; liberado)
- José Apolinar Lorenzo Hernández de Sanchón de la Sagrada (Deportado a Neuengamme, 1944; asesinado en Bergen Belsen, 1945)
- Adolfo Marcos Hernández de Ituero de Azaba (Deportado a Hinzert, 1942; asesinado en Kolonia, 1943)
- Benito Martín del Águila de Peñaranda de Bracamonte (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1940; asesinado en Gusen, 1941)
- María de los Ángeles Mateos Díez de Casillas de Flores (Deportada a Ravensbrück y Flossenbürg, 1944; liberada y fallecida en Bohars (Francia), 2007)
- José Montero Sánchez de Hinojosa de Duero (Deportado a Mauthausen, 1941; Liberado y fallecido en Francia, después de 1960)
- Luis Pérez Benito de Rollán (Deportado a Buchenwald, 1944; liberado y fallecido en Anglet (Francia), 2001)
- Pedro Pérez Benito de Rollán (Deportado a Sachsenhausen, 1943; liberado)
- José Prieto Labrador de Salamanca (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1940; asesinado en Gusen, 1941)
- Agustín Rivero García de Espeja (Deportado a Dachau, Natzweiler-Struthof y Neckarelz, 1944; asesinado en Neckargerach, 1945)
- Guzmán Rodríguez García de Alba de Tormes (Deportado a Mauthausen-Gusen, 194; asesinado en Gusen, 1942)
- A. J. Rodolfo Ruiz Dávila de Villaflores (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1941)
- Mariano San Ildefonso de Tamames (Deportado a Dachau, 1944; liberado. Exiliado en Francia y Colombia y fallecido en Madrid, 1981)
- Julio Sánchez Manjón de Cantalpino (Deportado a Dachau, 1944; liberado y fallecido en París, 1992)
- Manuel San Juan Guzmán de Salamanca (Deportado a Mauthausen-Gusen, 1941; asesinado en Gusen, 1942)
- Sebastián Villoria Santiago de Salamanca (Deportado a Dachau y Flossenburg, 1944; asesinado en Dachau, 1945)
- Aurelio Vicente Nieto de Gallegos de Solmirón (Deportado a Buchenwald y Mauthausen-Ebensee, 1943; liberado)
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