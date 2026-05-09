Salamanca recuerda a los 36 salmantinos deportados a campos de concentración nazis

Homenaje a los salmantinos deportados en campos de concentración nazis

La Asociación Salamanca Memoria y Justicia ha celebrado este sábado, 9 de mayo, un acto en homenaje a los 36 salmantinos deportados en los campos de concentración nazis.

Este acto surge de Hilario Fernández, miembro de la directiva, quien está llevando a cabo una investigación sobre los salmantinos que fueron deportados. Esto se une a la existencia de una asociación alemana que se ha encargado de homologar los homenajes a todos los que estarían sufriendo las consecuencias de los campos de concentración nazis; para ello, se está colocando en el último domicilio de la víctima una piedra de tropiezo, una especie de adoquín, con los nombres y apellidos de la persona, cuándo nació y si murió en el campo de concentración o no.

El encuentro, que ha dado comienzo pasadas las 11:30 horas de este sábado, ha incluido el descubrimiento de una escultura en honor a las víctimas charras del holocausto, obra de Ignacio Villar. Esta escultura hecha de acero corten tiene una altura de 4 metros y representa la escalera de Mauthausen, lugar al que iban la mayoría de los salmantinos deportados.

Esta escalera tenía 183 peldaños de piedra y por ella subían y bajaban los deportados bloques de piedra de entre 20 y 30 kilos. Los escalones se helaban en invierno y muchas personas se caían y se mataban.

Algunos familiares de los deportados han acudido al acto.

Homenaje a los salmantinos deportados en campos de concentración nazis | Mateo G.J.

LISTADO DE LOS 36 SALMANTINOS DEPORTADOS EN CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS: