Salamanca recuerda “vidas que merecen permanecer vivas en la memoria” en conmemoración de los 89 años de los fusilamientos en la tapia del cementerio

Homenaje en la tapia del cementerio a los 15 fusilados de 1936 en Salamanca

Un año más, la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca ha recordado a los hombres que fueron fusilados en la tapia del cementerio durante la Guerra Civil. Un acto que ha concentrado a un gran número de personas, entre ellos familiares de los asesinados, que se han acercado frente a la placa, que de forma permanente y desde el año 2017 recuerda a los 143 asesinados por “defender la libertad y la democracia”, según figura en la misma.

El acto ha estado encabezado por la voz del presidente de la Asociación, Julio Fernández, que ha iniciado este homenaje con la lectura de una carta escrita en capilla en los últimos momentos de Enrique Vicente, de 51 años y electricista de profesión. Una carta que también escribió uno de sus nueve hijos, también llamado Enrique Vicente, de 24 años y con la misma profesión. Ambos fueron dos de las quince personas a las que ejecutaron en esta zona del cementerio salmantino.

Julio ha explicado que se ejecutaron a 143 personas, aunque asegura que “tenemos estudiado que fueron 177”, indicando también que se trataron de ejecuciones legales según el régimen, producidas por delitos de auxilio a la rebelión.

Con este acto que se hace cada año en Salamanca, ha dicho que “se busca dignidad, memoria y justicia para las víctimas y sus familias”. Es por ello, por lo que Ana Vallejo, nieta de Félix Vallejo, uno de los ejecutados en la madrugada del 1 de enero de 1937, ha estado presente en el acto, dando lectura a un escrito en el que ha comenzado recordando a los once bejaranos, entre los que estaba su abuelo, a los que pasearon por la plaza del pueblo en la Nochevieja de 1936 para después darles muerte en la madrugada de Año Nuevo de 1937. Igual que Ana, se ha recordado de forma breve la identidad de los 15 fusilados en el 36 a cargo de 15 estudiantes de Ciencia Política, figurando entre ellos los siguientes nombres:

Maximino Benito: militar de Cabrillas

José Celso Escanilla: maestro nacional y alcalde de Bogajo

Juan Laureano: lechero de Villares de Yeltes y concejal de Villavieja

Eliseo Martín: jornalero de Bogajo y secretario de la casa del pueblo

Cristino Bartolomé: jornalero de Retortillo y vicesecretario de la casa del pueblo

Aníbal Mateos: cantero de Villavieja y concejal de este ayuntamiento

Miguel Mellado: albañil de Salamanca, perteneciente a la casa de pueblo de Salamanca y a UGT

Celso Moro Hernández: obrero agrícola de Cerralbo, presidente de la casa del pueblo de Retortillo

Máximo Muriel: jornalero de Retortillo que pertenecía a casa del pueblo como vocal segundo

Francisco Pereña: zapatero de Villavieja

Francisco Rabazas: de Villavieja de Yeltes perteneciente a la casa del pueblo

Manuel Vaquero: jornalero de Villavieja y alcalde

Martín Vázquez: herrero de Linares de Riofrio que vivía en Villavieja

Enrique Vicente Baldión: electricista de Salamanca

Enrique Vicente Iza: electricista de Salamanca pertenecía a la casa del pueblo

También se ha recordado a Salvador Vila, alumno de Miguel de Unamuno, profesor universitario fusilado por los franquistas tres meses después del inicio de la Guerra Civil, que fue arrojado a una fosa común en Barranco de Víznar, en Granada.

Desde la Asociación Memoria y Justicia han recalcado antes de finalizar el acto que con él “recordamos no solo cifras, sino vidas que merecen permanecer vivas en la memoria”. Además, el presidente ha dicho que a parte de los fusilados en la web de Salamanca Memoria y Justicia también se recogen datos de las 21 víctimas que hubo en un bombardeo republicano el 21 de enero de 1938.

En el acto han estado presentes autoridades políticas como la concejala de Deportes, Almunde Parres o el socialista José Luis Mateos junto al diputado Mario Cavero.