Salamanca, referencia en las startups del ámbito biotecnológico, videojuegos y animación digital

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), ha puesto en marcha la 27ª edición de Wolaria, la aceleradora pública de startups que se consolida como referente nacional en emprendimiento innovador. De las 57 solicitudes recibidas, han sido seleccionados 12 proyectos con alto potencial de crecimiento, que comenzarán su proceso de aceleración en el campus especializado.

Wolaria ofrece a los emprendedores un entorno completo de formación, mentorización y acompañamiento, con talleres en estrategia, sostenibilidad, marketing digital, ventas, aspectos legales y financieros, así como acceso a rondas de financiación e infraestructuras tecnológicas. Esta edición estrena certificación ISO 9001:2015, que garantiza la calidad en los servicios y formación ofrecidos.

Desde 2012, Wolaria ha acelerado 303 proyectos, generado 1.213 empleos y facilitado más de 65 millones de euros en inversión, con una tasa de supervivencia del 78 % a tres años. Además, se posiciona entre las 100 mejores aceleradoras europeas según el Financial Times, y en el top 5 nacional según Funcas 2025.

Paralelamente, la Junta impulsa nueve aceleradoras verticales, una en cada provincia, enfocadas en sectores estratégicos como agroalimentación, biotecnología, turismo, energías verdes, aeroespacial, videojuegos, deporte y economía de los cuidados.

Wolaria y estas aceleradoras en red consolidan a Castilla y León como motor de innovación y competitividad, ofreciendo a las startups recursos públicos y privados y la colaboración de universidades, centros tecnológicos y grandes corporaciones de la Comunidad.