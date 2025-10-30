Salamanca refuerza su apoyo a la cultura local con nuevas convocatorias para artistas plásticos y compañías de teatro

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado dos nuevas convocatorias destinadas a impulsar la creación cultural local, tanto en el ámbito de las artes plásticas como en el de las artes escénicas. Con estas iniciativas, el Consistorio reafirma su compromiso con el talento artístico de la ciudad, ofreciendo apoyo económico, espacios municipales para la presentación de proyectos y recursos técnicos para su producción y difusión.

Por un lado, el Ayuntamiento ha puesto en marcha, por cuarto año consecutivo, la convocatoria de Apoyo a la Creación Artística Contemporánea, dirigida a artistas plásticos y comisarios con residencia fiscal en Salamanca. El objetivo es estimular, potenciar y promocionar la creación contemporánea y seleccionar tres proyectos que formarán parte de la programación del centro de arte contemporáneo DA2 Domus Artium 2002.

Los interesados podrán presentar una única propuesta para desarrollar en la Sala 5 del DA2, incluyendo currículum, descripción del proyecto y material gráfico. La convocatoria estará abierta hasta el 12 de enero de 2026 y el Ayuntamiento destinará hasta 5.000 euros por proyecto, además de encargarse del diseño y edición del catálogo de cada exposición.

Por otro lado, el Consistorio ha aprobado también la convocatoria de apoyo a la creación escénica, que alcanza ya su sexta edición y está dirigida a compañías de teatro profesionales con residencia fiscal en Salamanca. Las ayudas económicas oscilan entre 500 y 7.000 euros, dependiendo del formato y el público al que vaya dirigido el espectáculo, con posibilidad de añadir un porcentaje de la recaudación de taquilla.

Como novedad, este año la convocatoria establece una preferencia para proyectos relacionados con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. Los espectáculos seleccionados se estrenarán en 2026 en el Teatro Liceo u otros espacios municipales, incluidos espacios al aire libre. Las propuestas se podrán presentar hasta el 28 de noviembre de 2025.

En ambos programas, una comisión formada por profesionales del ámbito cultural y técnico será la encargada de valorar las propuestas atendiendo a criterios como la calidad artística, originalidad, viabilidad y proyección del proyecto.