Salamanca refuerza su apoyo a las personas con autismo con un 40% más de ayudas municipales

El Ayuntamiento de Salamanca aumenta este año un 40% la financiación a las asociaciones que trabajan con personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), alcanzando un total de 95.000 euros en 2026. La medida busca garantizar la plena inclusión y mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.

Los fondos se destinarán a proyectos que fomentan la participación social, la autonomía y el desarrollo de habilidades, como la formación de docentes especializados, asistencia personal para actividades significativas, programas de inserción sociolaboral y apoyo psicológico y logopédico. También se impulsa la transición a la vida adulta mediante itinerarios laborales individuales y formación dual en empresas de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento facilita espacios físicos para las asociaciones, Ariadna ampliará su centro de día en Pizarrales, Fundaneed tendrá un local en el Centro Municipal Integrado Luis Vives, y Asperger Salamanca y AIPA contarán con instalaciones en la Casa de las Asociaciones.

La administración local ha implementado otras medidas de accesibilidad y bienestar en eventos municipales, como “días sin música” en ferias y fiestas, y espacios sin ruido en la Cabalgata de Reyes, reforzando así la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con TEA.