Salamanca refuerza su compromiso con la educación ambiental con más de 250 actividades hasta septiembre
Cerca de 50 personas participan en una visita guiada en el Parque de los Jesuitas
Con motivo del Día Mundial de la Educación Ambiental, la Fundación Tormes-EB, en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca, ha desarrollado una jornada de actividades en el Parque de los Jesuitas destinada a acercar la ciencia, la cultura y la conservación del patrimonio natural a la ciudadanía a través de talleres prácticos e itinerarios guiados.
Cerca de 50 personas participaron en la visita interpretativa “Jardines del mundo: historia viva entre árboles y aves”, entre ellas voluntarios municipales y alumnado y profesorado del Colegio La Milagrosa, acompañados por la concejala de Medio Ambiente, María José Coca. Durante el recorrido se abordó el valor botánico, histórico y ecológico del parque, que culminó con la plantación de diez árboles —fresnos, arces y tilos— en la zona deportiva.
Estas acciones forman parte del Programa de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural, integrado en la III Estrategia de Educación Ambiental de Castilla y León 2024-2030, cuyo objetivo es transformar la educación ambiental en una herramienta activa de gestión y cambio hacia la sostenibilidad.
La programación se extenderá hasta el próximo mes de septiembre e incluye 162 talleres formativos y 90 itinerarios guiados, con los que se prevé llegar a unas 4.500 personas de 49 centros educativos, asociaciones, comunidad universitaria y público general.
Los talleres abordarán temáticas clave como la biodiversidad urbana, la etnobotánica, la adaptación al cambio climático, el patrimonio natural y cultural y la ciencia ciudadana, mediante metodologías participativas y experiencias prácticas. Por su parte, los itinerarios guiados permitirán descubrir el valor ecológico e histórico de espacios como la ribera del Tormes, parques urbanos y enclaves patrimoniales emblemáticos de la ciudad.
Como complemento, la Fundación Tormes-EB elaborará píldoras formativas en formato audiovisual, con vídeos breves y dinámicos que reforzarán la divulgación de los contenidos y se adaptarán a los nuevos hábitos de consumo digital.
