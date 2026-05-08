Salamanca refuerza la conciliación: los centros de Educación Especial abrirán en días no lectivos

La Junta de Castilla y León ha impulsado el programa ‘Respiro Escolar’ para este 2026, una iniciativa que permitirá a los centros de Educación Especial de Salamanca abrir sus puertas durante los días laborables no lectivos y periodos vacacionales. El objetivo principal es facilitar la conciliación de las familias salmantinas, garantizando que el alumnado reciba atención profesional constante en un entorno seguro y conocido.

En la provincia, los centros beneficiados son ‘La Cañada’ (Federación de Autismo) y ‘El Camino’ (ASPACE). Durante estas jornadas, los profesionales desarrollarán actividades complementarias y de ocio que, aunque no son curriculares, resultan vitales para mantener las rutinas de los estudiantes. La Consejería de Educación dotará a ambos centros de todos los recursos necesarios para cubrir este calendario ampliado.

Esta medida forma parte de un plan autonómico que apoyará a una media de 332 familias en toda la región. Con la apertura de estos espacios en Salamanca, se busca aliviar la carga de cuidados de los progenitores, asegurando que los menores con necesidades especiales cuenten con una atención especializada y de calidad durante todo el año 2026.