Salamanca refuerza el juego limpio en el inicio de los 'Juegos Escolares' con un manifiesto por el respeto

El Ayuntamiento de Salamanca ha ratificado este sábado su firme compromiso con la promoción del juego limpio y la deportividad, coincidiendo con el inicio de la nueva temporada del Programa Municipal de 'Juegos Escolares'. La acción principal consistió en la lectura simultánea de un manifiesto en los pabellones del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ y el anexo de Würzburg Silvia Domínguez, aprovechando el intercambio de partidos en las competiciones deportivas. En esta edición, el programa cuenta con la participación de un total de 257 equipos escolares.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, participó en el acto de sensibilización en el pabellón ‘El Charro’, sumándose a un escolar para dar lectura al documento. El manifiesto hizo un llamamiento directo a jugadores, entrenadores, árbitros, familias y al público en general a "erradicar cualquier gesto o palabra que empañe el espíritu de juego. Aquí solo tienen cabida la alegría, la deportividad y el respeto", según afirmó la concejala.

Para el Consistorio salmantino, el juego limpio es un pilar fundamental de los Juegos Escolares, asegurando que la competición deportiva se complemente con una formación esencial en valores y deportividad. El documento define el juego limpio como "cumplir las reglas, respetar a los rivales, escuchar a los árbitros y ayudar a los compañeros". Este manifiesto será remitido a todos los centros escolares de Salamanca que participan en el programa municipal.

Durante el acto, la concejala de Deportes aprovechó la ocasión para agradecer el esfuerzo y la dedicación de entrenadores y árbitros, reconociendo que "sin vosotros esto no sería posible". También dirigió palabras al público y a las familias, animándoles a "animar con respeto y con alegría, porque vuestro ejemplo también forma parte del juego limpio". A los protagonistas, los jugadores, les instó a "disfrutar de cada jugada y dar lo mejor de vosotros".

Esta acción a favor del juego limpio no será un evento aislado, sino que se celebrará periódicamente a lo largo de toda la temporada de competición en otras instalaciones municipales con el fin de alcanzar al mayor número posible de jugadores, padres y aficionados. Cabe destacar que el Ayuntamiento otorga anualmente los prestigiosos premios al ‘Juego Limpio’ en la clausura de cada edición para reconocer formalmente el respeto a los valores deportivos. En la última edición, finalizada en junio, los galardones recayeron en centros como el CEIP Santa Teresa, CEIP Juan Jaén, Colegio San José, CEIP San Mateo, Casa Escuela Santiago Uno, CEIP Santa Catalina y el IES Venancio Blanco.