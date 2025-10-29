Salamanca refuerza lazos con Carolina del Norte en biotecnología e innovación

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recibido este miércoles en el Ayuntamiento a una delegación procedente de Carolina del Norte (EE. UU.), en el marco de la Misión Inversa del proyecto IberoBio, una iniciativa del Polo Ibérico de Biotecnología que busca impulsar, internacionalizar y conectar a más de 60 pymes del sector biosanitario, fomentando su colaboración con universidades y centros de investigación.

Durante el encuentro, García Carbayo destacó la vocación de alianzas de Salamanca y la oportunidad que representa la colaboración con Carolina del Norte. “Hoy queremos conectar nuestros polos e identificar proyectos concretos en los que podamos caminar juntos”, afirmó el alcalde, subrayando que “Salamanca es una ciudad abierta… abierta a quienes investigan, a quienes emprenden y a quienes nos visitan por primera vez”.

La delegación estadounidense estuvo integrada por Carl Rees, director de BioPharma Crescent y manager en ElectriCities; Keith Wheeler, director ejecutivo de la Office of National Security & Industry Initiatives de la East Carolina University; y Armando Priegue-Freire, representante honorario de Carolina del Norte para las relaciones con España y Portugal y CEO de Axperia Ventures.

Además de la visita institucional al Ayuntamiento, los representantes norteamericanos tienen previsto recorrer la Universidad de Salamanca, diversos centros de I+D, así como la incubadora municipal de empresas biosanitarias Abioinnova y otras infraestructuras ligadas al ecosistema Salamanca Tech.

El alcalde aprovechó la ocasión para resaltar la transformación económica y tecnológica que está experimentando la ciudad bajo el paraguas de Salamanca Tech, una red de infraestructuras municipales al servicio del talento y el emprendimiento, que incluye Tormes+, el Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, el Espacio de Innovación Tecnológica y Abioinnova.

Esta última ha iniciado su actividad con nueve proyectos centrados en medicina personalizada, diagnóstico avanzado y terapias innovadoras, ofreciendo laboratorios, equipamiento de bioimpresión y acompañamiento especializado.

Para concluir, García Carbayo reafirmó la disposición del Ayuntamiento de Salamanca a fortalecer la cooperación con Carolina del Norte en materia de investigación, transferencia y emprendimiento. Asimismo, invitó a la delegación estadounidense a participar en futuras citas del calendario de innovación de la ciudad, como el Salamanca Tech Summit, que se celebrará del 15 al 17 de abril de 2026.