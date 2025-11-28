Salamanca refuerza su liderazgo biotecnológico con la clausura del proyecto IberoBio en Portugal

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su liderazgo en innovación biotecnológica durante la clausura del proyecto IberoBio

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Incubadora de Empresas Biosanitarias (Abioinnova), ha sellado su compromiso con la innovación y la cooperación transfronteriza durante la sesión de clausura del proyecto europeo IberoBio, celebrada hoy en la Universidad de Minho, en Braga.

El encuentro puso fin a tres años de colaboración hispano-portuguesa, en el que participó el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez. El concejal destacó a Abioinnova como un ejemplo del compromiso de la ciudad, señalando que potenciar el sector biotech es clave para "generar oportunidades de futuro, creación de riqueza y empleo para nuestras ciudades".

La jornada culminó con la firma de la Declaración de Intenciones del Polo Ibérico, un acuerdo que reafirma la voluntad de los socios de continuar con iniciativas conjuntas. Martínez subrayó que "Salamanca representa una oportunidad de futuro, que ya comienza a dar sus frutos con Abioinnova" y aseguró que el talento humano de la ciudad será impulsado a través de la estrategia Salamanca Tech.

El Ayuntamiento de Salamanca presentó los resultados de sus dos líneas de trabajo diseñadas para impulsar la competitividad del sector:

Aceleradora de Internacionalización: Facilitó la expansión exterior de las empresas, culminando con un Workshop en el mercado americano los pasados 29 y 30 de octubre de 2025, donde se exploraron oportunidades de colaboración en Estados Unidos y Latinoamérica.

Aceleradora de Financiación ‘Impulso Biotech’: Ofreció formación en modelos de negocio y proyecciones financieras, concluyendo con la participación de las empresas en el Iberian Biotech Funding Forum – Castilla y León.

La jornada de clausura también incluyó la presentación del Catálogo de Resultados y de herramientas digitales clave como el Mapa de Recursos Biotecnológicos y la Plataforma de Talento. El proyecto IberoBio, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) mediante el programa Interreg VI A España–Portugal (POCTEP), tenía como objetivo principal fortalecer el ecosistema biotecnológico ibérico.