Salamanca refuerza su liderazgo en la enseñanza del español con una jornada clave en Italia

La marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’ ha estado presente durante la mañana de este sábado en unas jornadas formativas en Italia, organizadas por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Italia, Grecia y Albania. La delegación salmantina ha reafirmado, con su presencia, el liderazgo de la capital charra en el sector del turismo idiomático.

El encuentro se ha celebrado en la International Language School ‘C.Boldrini’ y ha contado con al presencia e intervención de la Asesora de Educación de la Consejería de la Embajada de España en Italia, Ana Isabel Sánchez Salmerón.

La convocatoria, reseñan, ha tenido un gran éxito de participación, con una asistencia de más de 70 profesores de español como lengua extranjera que actualmente ejercen en centros de Educación Secundaria en Italia.

A lo largo de la jornada, los centros salmantinos han impartido diversas ponencias centradas en la innovación pedagógica.

Además, a modo de cierre, se llevará a cabo sorteo de becas con estancias formativas gratuitas en las escuelas de Salamanca con el objetivo de que los docentes italianos puedan conocer el destino y la experiencia de primera mano.