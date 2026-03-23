Salamanca refuerza su liderazgo en la enseñanza del español con un nuevo convenio de colaboración

Salamanca ha dado un paso más en su compromiso con la enseñanza del español mediante la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León.

El acuerdo, que se ha hecho oficial en la mañana de este lunes, ha sido presentado en un acto institucional con representantes del sector, poniendo así de manifiesto la importancia estratégica de esta actividad para la ciudad, tanto desde el punto de vista educativo como económico y cultural.

Durante la presentación, Carlos García Carbayo ha querido destacar que la enseñanza del español forma parte esencial de la identidad de Salamanca y de su proyección a nivel internacional. No en vano, la ciudad cuenta con una larga trayectoria académica y un prestigio consolidado que la convierten en un destino de referencia para estudiantes de todo el mundo. Este posicionamiento, ha referido el alcalde, es fruto del trabajo conjunto de universidades, administraciones públicas y, especialmente, de las escuelas de español, cuyo esfuerzo constante ha sido clave para mantener altos estándares de calidad.

Presentación de un nuevo convenio de colaboración

En lo que a cifras respecta, durante el último año Salamanca recibió alrededor de 37.000 estudiantes de español, una cifra que confirma la recuperación del sector tras los efectos de la pandemia. Estos estudiantes no solo contribuyen al ámbito educativo, sino que también generan un impacto económico significativo en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte y los alojamientos.

Ahora, el nuevo convenio incrementa la aportación municipal hasta los 144.000 euros y se centra en dos líneas principales de actuación. Por un lado, la promoción internacional de Salamanca como destino para el aprendizaje del español, a través de programas de estancias dirigidos a profesores extranjeros. Por otro, el apoyo a las escuelas en el mantenimiento de los estándares de calidad y en los procesos de acreditación vinculados al Instituto Cervantes, fundamentales en un contexto de creciente competencia.

Presentación de un nuevo convenio de colaboración

Desde la Asociación de Escuelas de Español se ha subrayado la importancia de este acuerdo para reforzar el compromiso institucional y garantizar la calidad del sector. Las escuelas, muchas de ellas con décadas de experiencia, continúan apostando por la innovación y la mejora continua, con el objetivo de ofrecer una experiencia formativa completa que convierta a los estudiantes en futuros embajadores de la ciudad. ‘Salamanca, Ciudad del Español’, han señalado fuentes municipales, ha participado a lo largo del año 2025 "en una docena de acciones promocionales internacionales de carácter presencial (Dublín, Canterbury, University Of Nottingham, Génova, Polonia, Austria, Londres, Atenas, Bruselas, Nueva York, Chicago, Houston y Bratislava) y dos en formato on-line".

De hecho, añaden, "el primer semestre de 2026, se han llevado a cabo un total de 4 acciones (Dublín, Bolonia, Ámsterdam y Varsovia) en las que la marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’ ha tenido una presencia destacada".

Respecto a las iniciativas en destino, la marca de turismo idiomático ha reforzado su presencia mediante alianzas clave. Destaca la coorganización del VIII Congreso CIECYL junto a la Junta de Castilla y León y la Asociación Alemana de Profesores de Español, así como la firma del convenio "Español Excelente" con Cursos Internacionales de la Universidad de Salamanca. Además de patrocinar la IV Semana del Español de FEDELE, la entidad lanzó en Fitur un nuevo vídeo promocional de "Salamanca, Ciudad del Español" y ha actualizado sus materiales de difusión.

No obstante, el sector también enfrenta desafíos. Entre ellos, tanto Carbayo como Miguel Ángel Benito, presidente de la asociación de escuelas de Español en Castilla y León, han querido hacer especial énfasis en la necesidad de mejorar las conexiones de transporte, especialmente lasferroviarias, para facilitar la llegada de estudiantes internacionales. Asimismo, la inestabilidad en algunos mercados internacionales, como Estados Unidos o Asia, está generando incertidumbre y podría afectar a la evolución del sector en el corto plazo.