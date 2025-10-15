Salamanca refuerza la presencia policial en todos los barrios con patrullas estables

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha anunciado una importante reorganización operativa en la Policía Local que supondrá el despliegue de patrullas estables en todos los barrios de la ciudad. Esta medida busca consolidar un modelo de proximidad policial más eficaz y cercano a los vecinos.

El anuncio se ha realizado durante la celebración del Día de la Policía Local en el Teatro Liceo, donde se entregaron las medallas, felicitaciones y despachos de nuevo ingreso correspondientes al año 2025. También se rindió homenaje a los agentes jubilados y se hizo entrega de la tradicional placa del Casino de Salamanca.

Según explicó el regidor, esta reorganización representa una evolución natural del proyecto "Policía en el Barrio", implantado hace dos años y medio, y que ha logrado estrechar el vínculo entre agentes y ciudadanía. “Queremos una Policía que conozca aún más a sus vecinos, que entienda mejor su entorno y que responda con agilidad a sus necesidades”, señaló García Carbayo.

El nuevo modelo operativo —basado en el diálogo y el consenso dentro del cuerpo— permitirá reforzar la cercanía, la prevención y la rapidez de actuación. “Más ojos y oídos en las calles, mayor capacidad para anticipar conflictos y disuadir conductas incívicas”, afirmó el alcalde. “La presencia constante de los agentes en plazas, parques y entornos escolares mejora la seguridad, fomenta la convivencia y fortalece la confianza entre ciudadanos y policías”, añadió.

Durante su intervención, el alcalde también elogió la profesionalidad y vocación de servicio de los 230 agentes que integran la Policía Local de Salamanca, destacando especialmente la labor de los 39 que se desplazaron a Benetúser (Valencia) para colaborar durante la reciente DANA. “Fuisteis un ejemplo de solidaridad. Salamanca os envió como símbolo de apoyo y humanidad”, afirmó emocionado.

García Carbayo subrayó también la colaboración estrecha con otros cuerpos de seguridad, como la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército. Asimismo, destacó la adaptación tecnológica del cuerpo, con la implantación de sistemas inteligentes de gestión del tráfico, herramientas de seguridad vial más eficaces y la utilización de drones para detectar vertidos ilegales en el extrarradio.

El acto concluyó con un mensaje de agradecimiento del alcalde a los salmantinos, a quienes calificó como “los principales aliados de la Policía Local” por su comportamiento ejemplar y su implicación en la seguridad ciudadana.

Medallas 25 años

Jubilaciones

Despachos nuevo ingreso

Medallas internas

Felicitaciones

Placa del Casino

Medallas externas

