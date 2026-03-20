Salamanca refuerza la protección social a pacientes con cáncer mediante una jornada de coordinación entre el Ayuntamiento y la AECC

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Salamanca y la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca han celebrado en la mañana de este viernes una jornada de trabajo conjunta en el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’. El encuentro ha contado con la participación de más de 50 profesionales municipales, con el objetivo prioritario de fortalecer la colaboración institucional y mejorar la atención social que reciben las personas con cáncer y sus familias en la capital.

Durante la sesión, Ana Suárez, gerente de la AECC en Salamanca, y Naiara Santos, trabajadora social de la entidad, han detallado las principales líneas de actuación y los protocolos de intervención que sigue la asociación. Esta formación ha permitido a los trabajadores sociales municipales profundizar en los recursos disponibles, que van desde el asesoramiento individualizado y el acompañamiento, hasta el préstamo de material de apoyo y la gestión de ayudas sociales.

Uno de los puntos clave de la jornada ha sido la presentación del nuevo servicio de ayuda a domicilio de la AECC. Esta prestación se ha puesto en marcha recientemente para cubrir el vacío asistencial que sufren los pacientes durante el tiempo de espera hasta que se les concede la ayuda pública oficial, enmarcada en la Ley de Dependencia. Con esta medida, se busca que ninguna persona en situación de vulnerabilidad quede desatendida durante los plazos administrativos.

Asimismo, los asistentes han debatido sobre el diseño de nuevos mecanismos de derivación y seguimiento de casos. El fin es establecer una red de comunicación más ágil y eficaz entre el consistorio y la asociación, garantizando una respuesta coordinada que atienda no solo las necesidades clínicas de los pacientes, sino también las urgencias sociales y económicas que suelen derivarse del diagnóstico.