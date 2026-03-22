Salamanca refuerza su proyección internacional como destino para aprender español en Polonia

La marca de turismo idiomático ‘Salamanca, Ciudad del Español’ ha participado, junto a cuatro escuelas de la ciudad y las dos universidades locales, en el XVI Encuentro de profesores ELE celebrado en el Instituto Cervantes de Varsovia (Polonia). Esta misión promocional busca posicionar a Salamanca como destino preferente para el aprendizaje del español en un mercado en expansión.

El evento reunió a 150 docentes, en su mayoría de secundaria, así como representantes del sector editorial de España y Polonia, convirtiéndose en un espacio clave para el intercambio de experiencias pedagógicas y la difusión de la lengua y cultura españolas.

Durante la jornada, seis centros salmantinos participaron en ponencias y talleres especializados sobre gramática, teatro, competencias interculturales y multilingüismo, etimología, literatura y redes sociales.

Además, en el área comercial del encuentro, ‘Salamanca, Ciudad del Español’ reforzó su presencia internacional mediante la distribución de materiales didácticos y la presentación de programas de estancias lingüísticas y recursos turísticos idiomáticos. Esta zona también sirvió para que las escuelas generaran contactos directos con responsables académicos polacos, facilitando la creación de redes y futuras colaboraciones educativas.