Salamanca refuerza su voluntariado con un taller gratuito para combatir el edadismo

El Ayuntamiento de Salamanca quiere impulsar su grupo de voluntario a través de la capacitación ciudadana, con talleres formativos de todo tipo. Su última iniciativa, realizada en el CMI Victoria Adrados, han desarrollado una jornada centrada en el edadismo, con el objetivo de analizar su impacto social y proporcionar a los voluntarios herramientas de intervención para el trato con personas mayores.

Esta acción formativa, a la que han asistido 32 voluntarios, está orientada a sensibilizar y capacitar a las personas participantes para identificar, comprender y prevenir el edadismo, promoviendo intervenciones respetuosas que favorezcan la inclusión y el buen trato hacia las personas mayores. Durante la sesión se ha abordado la conceptualización del edadismo, así como los estereotipos más frecuentes asociados al envejecimiento.

Para quienes deseen participar en futuras acciones formativas o integrarse en los proyectos solidarios de la ciudad, el consistorio mantiene abierta la Bolsa Municipal de Voluntariado. Los interesados pueden inscribirse en el CMI de la Plaza de Trujilo, a través de la web www.voluntariadosalamanca.com, con un email a agenciavoluntariado@aytosalamanca.es, llamando al 660 178 583 o enviando un mensaje de WhatsApp al 722 614 186.