Salamanca y la Región Centro de Portugal refuerzan su alianza para mejorar las conexiones ferroviarias del Corredor Atlántico

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado la estrecha alianza entre la ciudad y los municipios portugueses de la Región Centro para exigir la mejora de las conexiones ferroviarias en el tramo ibérico del Corredor Atlántico, tanto para transporte de pasajeros como de mercancías.

Estas declaraciones se produjeron durante la inauguración de las Jornadas de Cooperación Territorial, Innovación y Estrategias de Especialización Inteligente (RIS3), que se celebran en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, con la participación de representantes institucionales, universidades y entidades de Castilla y León, y de las regiones Norte y Centro de Portugal.

“Portugal y Salamanca somos aliados”

García Carbayo subrayó la importancia de la cooperación transfronteriza como motor para el desarrollo territorial. “Nuestros lazos con Portugal son hondos y muy estrechos. Nos sentimos hermanos y aliados”, aseguró. Además, puso en valor los acuerdos estratégicos con los puertos de Aveiro y Leixões, que permiten canalizar mercancías a través del Puerto Seco de Salamanca, fortaleciendo la posición logística de la ciudad.

RIS3: una estrategia compartida para el futuro

Las jornadas se desarrollan en un momento clave para la actualización de la estrategia RIS3 (Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente) para el periodo 2025-2027, centrada en tres grandes prioridades:

Calidad de vida

Neutralidad climática y economía circular

Fabricación avanzada y ciberseguridad

Según García Carbayo, estos ejes “encajan plenamente con la visión de ciudad que tenemos y con la agenda compartida con Portugal”.

Salamanca Tech: innovación como motor económico

El alcalde reivindicó el papel de Salamanca como ecosistema de innovación, destacando la estrategia Salamanca Tech, que une a instituciones, universidades, empresas e inversores. Este modelo, afirmó, complementa al turismo y el comercio, generando empleo cualificado y posicionando a la ciudad en el mapa de la transformación tecnológica.

Además, apuntó que el alineamiento con la estrategia RIS3 potenciará nuevas oportunidades de cooperación y financiación europea, especialmente para pymes y micropymes, contribuyendo a un modelo económico sostenible y competitivo.

La USAL, clave en la cooperación transfronteriza

Durante su intervención en el acto inaugural, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ofreció la colaboración activa de la USAL con la Junta de Castilla y León en el desarrollo de políticas públicas de innovación transfronteriza. Subrayó que esta cooperación puede “fortalecer los ecosistemas de innovación, apoyar la transición verde y digital, impulsar el emprendimiento y fomentar la colaboración público-privada”.

Corchado insistió en que nos encontramos ante “una oportunidad histórica: diseñar desde lo local y lo transfronterizo estrategias que definan el futuro de nuestra región en el contexto europeo. RIS3 no es solo una estrategia, es un compromiso con la inteligencia colectiva, con la sostenibilidad y con la excelencia”.

Veinte proyectos activos y una llamada a estructuras permanentes

Actualmente, la Universidad de Salamanca participa en una veintena de proyectos de cooperación transfronteriza activa, lo que refleja el compromiso investigador con los grandes retos globales.

Corchado destacó que Salamanca y Zamora comparten con el Norte de Portugal problemas estructurales comunes, como la despoblación, las carencias en infraestructuras o el debilitado tejido empresarial. Por ello, reivindicó que es el momento de pasar de la cooperación puntual a estructuras estables y permanentes.

Áreas clave para la cooperación futura

El rector señaló sectores prioritarios para una colaboración transfronteriza transformadora:energía, agroalimentación, salud, clima, logística y minería

Como ejemplos de colaboración exitosa, citó el Puerto Seco de Salamanca o la Cátedra Iberdrola de la USAL..

Fondos europeos: profesionalización y visión suprarregional

Corchado concluyó señalando la necesidad de crear equipos estables y profesionales dedicados a la captación estratégica de fondos europeos. Abogó por oficinas de cooperación transfronteriza con visión suprarregional, que permitan transformar los territorios desde la movilidad, la atracción de talento y el refuerzo de centros tecnológicos regionales.

“Retener talento requiere ecosistemas vivos, atractivos e integrados. Promover su conexión y expansión es clave para generar un impacto real”, afirmó el rector.