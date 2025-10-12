Salamanca registra 19 concursos en nueve meses, la segunda provincia que más suma de Castilla y León

La actividad empresarial en Salamanca se mantiene con relativa estabilidad dentro del contexto autonómico. Los datos de Informa D&B hasta septiembre de 2025 revelan que la provincia charra registró 19 procedimientos concursales. Esta cifra la sitúa como la segunda provincia de Castilla y León con mayor número de concursos, solo superada por Valladolid, que sumó 29.

En el conjunto de Castilla y León, la tendencia fue positiva, con una drástica caída del 20 por ciento en los procedimientos concursales y del 13 por ciento en las disoluciones, contrastando con el ligero avance de la media nacional. El total autonómico de concursos se situó en 116.

Aunque Valladolid concentró la mayor cantidad de procedimientos especiales para microempresas (16) y disoluciones (200), Salamanca forma parte de un panorama regional que, en general, está viendo una disminución de los problemas de solvencia de las empresas. A nivel regional, los sectores más afectados son el Comercio y la Construcción.

La Comunidad ha mostrado una resiliencia superior a la media española, reduciendo notablemente tanto los procedimientos concursales como las disoluciones empresariales en lo que va de año.