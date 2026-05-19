Salamanca registra casi 200 médicos en huelga este martes

La jornada de huelga nacional convocada por los sindicatos médicos en protesta por el nuevo Estatuto Marco ha dejado, según los datos oficiales de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) correspondientes al turno de mañana, un total de 194 facultativos que habrían secundado el paro. Esto sitúa el seguimiento en la provincia en un 13,3 %, una cifra que se alinea con la media registrada a nivel autonómico, que ha sido del 15,2 %.

Esta movilización ha tenido un impacto directo y significativo en la atención a los ciudadanos de la provincia, especialmente en el primer nivel asistencial. Durante el turno de mañana, en Salamanca se suspendieron un total de 666 consultas de medicina familiar y pediatría. Este volumen de cancelaciones sitúa a Salamanca como la segunda área de salud de toda la Comunidad más afectada en Atención Primaria, solo por detrás de la provincia de León, que sumó 1.604 consultas suspendidas.

A nivel regional, un total de 1.109 facultativos, de los 7.255 disponibles en el turno de mañana, se sumaron a la convocatoria en Castilla y León. Por ámbitos asistenciales, el paro tuvo un mayor eco en la Atención Hospitalaria, donde alcanzó una media del 19 % con 924 profesionales en huelga, frente al 8 % registrado en la Atención Primaria, que contó con 185 profesionales en paro.

Por provincias, el mapa de la huelga muestra un seguimiento muy dispar. León y Burgos lideraron la participación en la Comunidad con un 23,6 % y un 21,7 % respectivamente, seguidas por Soria con un 18 %. Salamanca, con su 13,3 %, se mantuvo en la zona media de la tabla autonómica, muy a la par de Palencia con un 13,4 % y Valladolid con un 13,2 %. Los menores seguimientos se dieron en Segovia con un 10 %, Zamora con un 7,9 % y Ávila, que cerró la lista con un 4,3 %.

Además de las 4.902 consultas de atención primaria perdidas en toda la Comunidad, la huelga provocó una alteración generalizada en los hospitales de la red Sacyl. En el conjunto de la autonomía se tuvieron que cancelar un total de 192 intervenciones quirúrgicas, 395 pruebas diagnósticas y 3.416 consultas externas programadas que no pudieron llevarse a cabo debido a las protestas de los facultativos.