Salamanca registra en 2025 su récord histórico de viajeros internacionales

El pasado año 2025 Salamanca se situó como uno de los destinos favoritos a nivel nacional e internacional en España, y así lo sitúan los datos tan positivos que han registrado ascendiendo en un 5,32 por ciento los viajeros y un ,59 por ciento las pernoctaciones.

Del mismo modo, cabe destacar que los datos recogidos por la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística también han dejado claro que tan solo en diciembre ha habido 54,02 viajeros, siendo de esos mismos un total de 18.181 de origen extranjero.

Asimismo, los propios viajeros nacionales que se han alojado en la ciudad han sido de 447.345 viajeros, un 3,5 por ciento más que en 2024. Eso sí, 2025 se ha situado como la ciudad con más llegadas de viajeros, tan sólo por detrás de 2019 y 2023.

Los viajeros internacionales, en datos, han sido en 2025 de 288.201, un 8,28 por ciento más que en 2024 y un 15,99 por ciento más que en 2023. Además, la estancia media en la ciudad ha sido de 1,60 noches, siendo de 1,67 los nacionales y los 1,49 los internacionales.