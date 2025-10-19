Salamanca registra 250 manifestaciones tras el año récord

La actividad de protesta en Salamanca se ha moderado significativamente tras el récord histórico de 2023. Según los datos del Ministerio del Interior, la provincia charra contabilizó 250 manifestaciones durante el pasado año, representando un 8,71 por ciento del total regional. Salamanca se sitúa así como la cuarta provincia de Castilla y León con mayor número de concentraciones.

Esta cifra forma parte de una tendencia a la baja en toda la Comunidad, donde el total de protestas cayó un 13,05 por ciento (2.870 manifestaciones), un descenso mucho más acusado que la leve reducción del 2,40 por ciento a nivel nacional.

El descenso general de las movilizaciones se debe en gran medida a la fuerte caída de las protestas convocadas por partidos políticos, que pasaron de 841 a 262 en la Comunidad, reflejando una mayor "tranquilidad política" tras las elecciones generales de 2023 y las manifestaciones por la amnistía.

En este contexto, las asociaciones ciudadanas mantuvieron el mayor protagonismo en las calles de Castilla y León, siendo responsables del 41 por ciento de las convocatorias (1.177 concentraciones). Los sindicatos también mantuvieron una presencia notable, organizando el 31,2 por ciento de las movilizaciones.

A nivel regional, el 33,7 por ciento de las movilizaciones se dirigieron contra medidas legales o políticas. Los asuntos laborales fueron la segunda causa más frecuente (22,2 por ciento), seguidos por los asuntos internacionales (7,1 por ciento) y las reivindicaciones vecinales (6 por ciento).

Aunque Salamanca se situó en el cuarto lugar en número de protestas, por detrás de Burgos (906), Valladolid (677) y León (373), la provincia mantiene su actividad de movilización social en áreas como los derechos de la mujer y los asuntos laborales. La calma social fue mayor durante el verano, con julio como el mes con menos protestas, mientras que mayo y febrero registraron la mayor intensidad de movilizaciones en la Comunidad.