Salamanca registra un agosto récord en turismo internacional con más de 89.000 viajeros

El turismo en Salamanca ha cerrado el mes de agosto con cifras muy positivas, destacando un récord histórico en la llegada de viajeros y pernoctaciones internacionales, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En agosto de 2025, la ciudad recibió a 89.008 viajeros, lo que supone un incremento del 1,44% respecto al mismo mes de 2024. De esta cifra, 36.926 fueron turistas internacionales, un notable aumento del 8,24% que marca un hito en la historia de la ciudad. Las pernoctaciones también reflejan esta tendencia, con un total de 123.894, de las cuales 48.256 corresponden a visitantes extranjeros, un 7,14% más que el año anterior.

La estancia media de los viajeros se situó en 1,39 noches, ligeramente por debajo de la cifra de 2024. Sin embargo, se observa una diferencia entre los turistas nacionales, que se quedan una media de 1,45 noches, y los internacionales, cuya estancia media es de 1,31 noches.

El nivel de ocupación hotelera alcanzó el 67,35%, superando el 72% durante los fines de semana.

Salamanca no solo consolida su posición a nivel provincial, representando el 67,34% de los viajeros que llegan a la provincia, sino que también reafirma su liderazgo en Castilla y León. La ciudad sigue siendo la capital de provincia con el mayor número de llegadas y pernoctaciones de la comunidad.

El balance del trimestre estival (junio-agosto) es igualmente positivo, con un récord de viajeros totales en los últimos seis años y la cifra más alta en la historia de la ciudad para viajeros y pernoctaciones internacionales. En el acumulado de 2025, el número de viajeros (486.890) y pernoctaciones internacionales (192.085) ya ha batido récords históricos, superando en todos los indicadores los datos del mismo periodo de 2024.