Salamanca registra dos infracciones penales por delitos de odio en 2024 frente a los treinta de Burgos

Los delitos e incidentes de odio han registrado un descenso en Castilla y León durante el año 2024, con un total de 93 infracciones investigadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta cifra representa una bajada del 19,13% respecto a las 115 contabilizadas en 2023, según el informe del Ministerio del Interior al que ha accedido la agencia Ical.

A pesar de esta tendencia a la baja, el informe destaca que la provincia de Burgos presenta la quinta tasa más alta del país, con 8,35 casos por cada 100.000 habitantes. La provincia burgalesa encabeza el listado regional con 30 casos, seguida de Valladolid (17), León y Zamora (ambas con 12). En Salamanca, por su parte, se investigaron dos casos, una cifra significativamente menor en comparación.

Delitos de odio en Castilla y LeÃ³n durante 2024 (10cmx11cm) | ICAL

Racismo y orientación sexual, las principales causas

El racismo y la discriminación por orientación sexual concentran más de la mitad de las investigaciones en la comunidad, con 35 y 17 casos respectivamente. También se han registrado infracciones por discriminación de género (9), antisemitismo (4) y antigitanismo (4). El informe también señala casos de aporofobia, disfobia, discriminación por prácticas religiosas, islamofobia y por enfermedad.

A nivel nacional, el racismo sigue siendo la principal causa de los delitos de odio, con 804 casos, mientras que los crímenes por orientación sexual aumentaron un 1,15%.

Perfil de los investigados y víctimas

El informe detalla que las víctimas de estos delitos son principalmente de nacionalidad española (60,11%), aunque un 39,89% son extranjeras, con un notable número de personas de origen marroquí.

En cuanto a los responsables, el perfil predominante es el de hombre (81,88%) con edades comprendidas entre los 26 y 40 años. La mayoría de los detenidos son de nacionalidad española (75,84%), aunque entre los extranjeros los más numerosos son de origen marroquí, colombiano y rumano.

El informe también destaca el papel de internet y las redes sociales como plataformas para la comisión de estos delitos, especialmente en los ámbitos de orientación sexual y racismo, donde los casos han aumentado un 22,41% y un 47,37% respectivamente.