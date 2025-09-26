Salamanca registra una pensión media de 1.229,68 euros, por debajo de la media regional y nacional

Salamanca cerró el mes de agosto con una pensión media de 1.229,68 euros, una cifra por debajo tanto de la media de Castilla y León (1.314,89 euros) como de la del conjunto del país (1.313,97 euros), según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En total, en la provincia se contabilizaron 83.263 pensiones, lo que la sitúa como la cuarta de la comunidad con mayor número de prestaciones, por detrás de León (140.748), Valladolid (124.329) y Burgos (94.734).

En cuanto al tipo de pensión, las de jubilación fueron, con diferencia, las más numerosas en toda la comunidad, representando casi dos tercios del total. A nivel autonómico, estas alcanzaron una media de 1.502 euros. Les siguieron las pensiones por incapacidad permanente (1.201,5 euros), viudedad (936,44 euros), orfandad (568 euros) y las otorgadas en favor de familiares (803,71 euros).

Por provincias, Salamanca se sitúa en la parte baja del ranking en cuanto a pensión media, solo por delante de Ávila (1.160 euros) y Zamora (1.131 euros). En el lado contrario, encabezan la lista Valladolid (1.436 euros) y Burgos (1.412,75 euros).

A nivel nacional, la Seguridad Social destinó en total más de 10.370 millones de euros al pago de las pensiones contributivas el pasado 1 de agosto, con un incremento interanual del 4,45 %. En Castilla y León, la subida fue ligeramente superior, del 4,54 %, lo que evidencia la tendencia al alza de estas prestaciones también en la comunidad.