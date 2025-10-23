Salamanca registra un récord histórico en llegadas y pernoctaciones hoteleras en septiembre de 2025

La ciudad de Salamanca ha registrado en septiembre de 2025 un récord histórico en el número de viajeros alojados en sus establecimientos hoteleros, con un total de 73.627 visitantes, lo que supone un incremento del 7,22% respecto al mismo mes de 2024, según los datos oficiales de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De estos viajeros, 43.920 fueron nacionales, con un crecimiento del 8,73%, mientras que 29.707 fueron internacionales, aumentando un 5,06%. El mes de septiembre marca un hito en la ciudad, alcanzando el mayor número de visitantes internacionales registrados hasta la fecha.

En cuanto a las pernoctaciones, Salamanca contabilizó 118.964 estancias durante septiembre, un 5,36% más que en 2024. Las pernoctaciones nacionales ascendieron a 73.619 (+6,23%) y las internacionales a 45.345 (+3,98%). Septiembre se consolida así como el mes récord en pernoctaciones internacionales, mientras que en el total y en las nacionales, es el segundo mejor mes histórico, solo superado por septiembre de 2023.

Analizando los datos acumulados del año, Salamanca alcanza un total de 560.517 viajeros en 2025, otro récord histórico para la ciudad, con 221.792 viajeros internacionales, la cifra más alta registrada. En pernoctaciones, el total acumulado es de 889.690, un aumento del 0,75% respecto a 2024, y las pernoctaciones internacionales también baten récords con 329.708 estancias.

La estancia media durante septiembre fue de 1,62 días, ligeramente inferior a los 1,64 días de 2024. Los viajeros españoles permanecieron un promedio de 1,68 días, mientras que los internacionales se quedaron 1,53 días. La ocupación hotelera en septiembre alcanzó un 64,96%, subiendo hasta el 77,01% los fines de semana, cifra que se convierte en la más alta del año en este período, solo superada por agosto.

La importancia de Salamanca dentro de la provincia es destacable: el 69,17% de los viajeros que visitaron la provincia se alojaron en la ciudad, así como el 65,39% de las pernoctaciones. Además, en el ámbito regional, Salamanca concentra el 13,76% de los viajeros y el 13,53% de las pernoctaciones totales de Castilla y León, superando ampliamente el peso teórico de un 11,11% por provincia.