Salamanca registra un saldo positivo migratorio de 3.219 personas, con mayoría de otras regiones y países

Salamanca siempre ha sido una de las provincia más afectadas por la despoblación, y más en una comunidad autónoma cercana a Madrid o, internamente, con cercanía a grandes núcleos urbanos como Valladolid, León o Burgos.

Ante esto, el Instituto Nacional de Estadística, en los datos recogidos por iCal, ha indicado que la provincia charra ha registrado un saldo positivo migratorio de 3.219 personas, una tendencia al alza que también ocurre en otras provincias de la región castellanoleonesa.

Esto hace indicar que la recuperación demográfica se da a cuentagotas en la provincia de Salamanca, con un probable gran peso de inmigración exterior que decide tener como residencia habitual la ciudad. Todo esto a raíz de los datos regionales en los que de 24.316 personas de otras comunidades o del extranjero, un total de 23.385 pertenecen a otros países.

Asimismo, también cabe destacar que el aumento de población no se debe únicamente a los extranjeros que deciden vivir en la ciudad o en la provincia, sino que de otras comunidades autónomas también se han registrado datos que hacen que el balance sea positivo.

En Castilla y León el ranking lo lideran Valladolid, Burgos y León, con Salamanca por detrás, y con las dos últimas, y muy por debajo, Soria y Zamora.