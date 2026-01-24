Salamanca registra más de una treintena de incidentes y un centenar de camiones retenidos por el temporal de nieve

La provincia de Salamanca se mantiene en alerta meteorológica tras un intenso episodio de nevadas que ha condicionado la movilidad en la zona durante las últimas 48 horas. Según el último balance del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, recogido por Ical, la provincia salmantina ha contabilizado un total de 32 incidentes relacionados con el temporal, situándose como uno de los territorios más afectados de la Comunidad tras la provincia de León.

Uno de los puntos críticos de la jornada del viernes se localizó en las principales vías de comunicación de la provincia, concretamente en la A-50 y la A-66, donde las intensas precipitaciones obligaron a realizar embolsamientos preventivos de vehículos pesados. En total, cerca de 100 camiones permanecieron retenidos en estas autovías para garantizar la seguridad vial y facilitar el trabajo de las máquinas quitanieves. No obstante, a las 10:00 horas de este sábado, la Guardia Civil de Tráfico ha confirmado el levantamiento de todas las restricciones, por lo que ya no existen embolsamientos activos en las carreteras salmantinas.

Pese a la mejora en las vías de alta capacidad, la situación en la red secundaria sigue siendo complicada. A primera hora de este sábado, la Junta de Castilla y León mantiene cerrado al tráfico el tramo de la carretera SA-203 que conecta El Paso de los Lobos con la Peña de Francia. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en el resto de la provincia, ya que el riesgo de heladas es extremo debido a que las temperaturas mínimas en zonas del Sistema Central pueden desplomarse hasta los 10 grados bajo cero.

Para la jornada de este sábado se espera que la cota de nieve en Salamanca oscile entre los 500 y los 600 metros. Aunque las precipitaciones serán de carácter débil, se prevén acumulaciones de hasta 2 centímetros en las zonas de la Meseta y de unos 5 centímetros adicionales en los sistemas montañosos. El viento del oeste continuará soplando con intensidad moderada, lo que podría generar ventiscas y dificultar la visibilidad en los puertos de montaña.

Para hacer frente a estas inclemencias, la Junta mantiene activado un amplio dispositivo de vialidad invernal. En el conjunto de la Comunidad, el operativo cuenta con 474 profesionales, 147 máquinas quitanieves y más de 10.000 toneladas de sal. Además, el sistema de emergencias se apoya en una red de sensores inteligentes y paneles informativos para monitorizar en tiempo real el estado de las carreteras y garantizar la seguridad de los conductores que transiten por el territorio salmantino.