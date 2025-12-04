Salamanca registra tres brotes de sarna durante este 2025

A pesar de que la sarna se ha dado como extinta por parte de la sociedad, sí que es cierto que sigue habiendo casos en Salamanca y en el resto de territorio español, siendo en la mayoría de ellos aislados y sin tener especial relevancia entre la población.

Según han informado desde Sanidad, existen casos positivos en donde no hace falta notificar el positivo al no ser una enfermedad de declaración obligatoria para la ciudadanía, aunque en cada uno de los casos se toman las medidas adecuadas para evitar la propagación.

De lo que sí existiría obligación es de declarar los brotes en cualquier de las enfermedades, por lo que en sarna o escabiosis y en lo que respecta a esta afección ha habido tres durante este año 2025.

Además, cabe destacar que estos brotes se han dado en tres lugares diferentes, en una residencia de mayores, en una residencia de estudiantes y en una institución cerrada.

En total, el número de personas que se han visto afectadas por la sarna ha sido de 26 en cada uno de los tres brotes.

En 2022, según pudo saber Salamanca24horas, fuentes internas de Sanidad de la Junta de Castilla y León tenían constancia de un brote de sarna activo que se había dado en una residencia universitaria, notificando siete de ellos en el mismo centro.