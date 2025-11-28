Salamanca renaturaliza el barrio del Oeste: comienzan las obras para ampliar las zonas verdes en la calle Gütenberg

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de ampliación de zonas verdes y mejora de la accesibilidad en la calle Gütenberg, situada en el barrio del Oeste. Con un presupuesto de adjudicación de 56.684,92 euros y un plazo de ejecución de dos meses, la actuación se enmarca en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU.

El proyecto responde a una petición de la asociación vecinal ZOES y persigue modernizar y renaturalizar este espacio urbano, facilitando áreas abiertas para actividades y mejorando el acceso a portales y comercios. Entre las principales intervenciones destacan la instalación de 20 nuevos bancos de madera, la colocación de grandes losas verdes para renovar el pavimento, una fuente bebedero y una mesa de ajedrez, buscando potenciar el uso intergeneracional de la calle.

En materia de biodiversidad, se reforzarán los parterres existentes y se crearán otros nuevos delimitados con rocas y troncos ornamentales, fomentando la aparición de musgos, líquenes e insectos beneficiosos. Además, se introducirán 172 metros cuadrados de plantas arbustivas con floración y se plantarán 10 árboles frutales adicionales para ampliar la variedad vegetal y contribuir a reducir el efecto isla de calor.

Obras en la calle Gütenberg

La intervención forma parte de la estrategia municipal Savia Red Verde, orientada a incrementar la presencia de naturaleza en la ciudad y avanzar hacia una Salamanca más saludable y resiliente frente al cambio climático.

Según el Consistorio, la transformación de la calle Gütenberg también ayudará a reforzar la identidad turística del barrio del Oeste, potenciando sus espacios estanciales y contribuyendo a dinamizar el pequeño comercio, la hostelería y los locales culturales y de ocio que forman parte de su tejido social.