Salamanca rendirá homenaje a Agustín Casillas otorgando su nombre a la plaza de La Alamedilla

Coincidiento con el décimo aniversario del fallecimiento del escultor salmantino Agustín Casillas, el parque de la Alamedilla acogerá este sábado 16 de mayo, a partir de las 12:00 horas, un acto de homenaje en honor a su figura. Durante el homenaje, que contará con la presencia del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, se descubrirá la placa con la que se nombra la plaza central del parque de La Alamedilla como plaza de Agustín Casillas.

Asimismo, se inaugurará el Museo al Aire Libre dedicado al escultor salmantino en el que todas sus obras estarán acompañadas de una placa con código QR que permitirá ampliar información sobre cada una de ellas. Con este evento, el consistorio busca "reconocer su figura como artista que le dio forma visible al alma de Salamanca y cuyas obras, que han contribuido a convertir la ciudad en un museo al aire libre, constituyen parte inseparable de la identidad salmantina".

Además, el acto contará con la animación de la Banda Municipal de Música, que previo al comienzo del evento interpretará ‘Mi Salamanca’ y la ‘Rapsodia salmantina’ con varios temas de folclore popular de la provincia. En la parte final, los músicos dirigidos por Mario Vercher interpretarán ‘Carmen (preludio toreador)’ de Bizet; la ‘Danza húngara, nº5’ de Brahms; ‘Instant concert’ de Walters; y la ‘Marcha turca’ de Mozart.