Salamanca renueva 553 metros de tuberías en el barrio Vidal con una inversión de 190.000 euros

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en el barrio Vidal con la sustitución de 553 metros de tuberías. Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de adjudicación de 189.992,74 euros, se desarrollan en las calles Carpinteros, Cuchilleros, Curtidores, Pescadores, Tapiceros, Vidrieros y Joyeros, con el objetivo de prevenir roturas, mejorar la eficiencia y garantizar un servicio de mayor calidad a los vecinos.

Esta actuación se enmarca en el ambicioso plan municipal para 2025, que contempla la renovación de 11.544 metros de tuberías en 69 calles repartidas en 10 barrios de la ciudad. La inversión total asciende a casi 3,7 millones de euros y permitirá mejorar de forma significativa la red de abastecimiento en zonas como Blanco, Centro, El Rollo, Garrido o Pizarrales, donde las obras comenzarán próximamente.

Los trabajos en el barrio Vidal se suman a las actuaciones ya realizadas en el Camino de las Aguas, la avenida de San Agustín, el bulevar de Jesús García en Pizarrales, la urbanización del barrio La Vega y la calle Gran Capitán. También se han concluido renovaciones en Chamberí, y el Ayuntamiento mantiene su compromiso de continuar extendiendo estas mejoras a toda la ciudad.

Con estas obras, la renovación de tuberías comprometida en el actual mandato supera ya los 15,6 kilómetros de longitud en 74 calles, con una inversión cercana a los 4,8 millones de euros. Esta cifra se suma a la ejecutada durante el mandato anterior, en el que se sustituyeron 21,5 kilómetros de conducciones en 106 calles con un presupuesto superior a 8,7 millones.

Los resultados del esfuerzo inversor son visibles. Desde la implantación en 2017 del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP), que regula de manera inteligente la presión de la red, se ha logrado un ahorro neto de más de 18,8 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad superior al consumo anual de toda Salamanca en 2024. Además, las roturas han disminuido un 56,1% desde entonces. Solo en el primer semestre de 2025 se han contabilizado 49 incidencias, un 43% menos que antes de la puesta en marcha del sistema.

El GAP, controlado desde la planta potabilizadora mediante un centro de mando que recibe más de 10.000 datos diarios, no solo permite optimizar la presión en función de la demanda y prolongar en hasta 16 años la vida útil de las tuberías, sino que también reduce molestias a los vecinos al minimizar las averías y sectores afectados en caso de incidencias.