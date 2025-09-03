Salamanca renueva su campaña 'Stop Novatadas' para combatir el acoso en el inicio del curso

Los estudiantes tendrán a su disposición durante las 24 horas del día el teléfono 677 509 157, bien a través de llamadas, bien a través de WhatsApp, para denunciar de manera anónima posibles prácticas vejatorias

El Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca (USAL) y la Universidad Pontificia (UPSA) han renovado su acuerdo de colaboración para poner en marcha la campaña 'Stop Novatadas'. La iniciativa, que se mantiene activa desde 2018, busca prevenir y combatir cualquier práctica vejatoria que pueda surgir con el inicio del nuevo curso académico.

Como parte del programa, los estudiantes tendrán a su disposición un número de teléfono activo las 24 horas del día, el 677 509 157, al que podrán enviar denuncias de forma anónima a través de llamadas o WhatsApp.

La Policía Local de Salamanca será la encargada de gestionar este servicio y de coordinar las intervenciones operativas. Las actuaciones se centrarán en zonas de gran afluencia de estudiantes, como Huerta Otea, la Plaza Mayor y sus alrededores, y los puentes de la Universidad y el Romano. La campaña también se extenderá a los campus de Béjar, Zamora y Ávila, en colaboración con sus respectivas policías municipales.

Con esta iniciativa, el consistorio refuerza su compromiso con las instituciones académicas y las residencias de estudiantes para garantizar un entorno seguro y libre de acoso en los espacios universitarios.

