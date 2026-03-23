Salamanca reparte dos premios de 40.000 euros en el sorteo del cuponazo

Ana María Martín Sánchez vendedora de uno de los cupones premiados en el cuponazo de la ONCE en la Plaza Mayor de Salamanca

El Cuponazo de la ONCE ha repartido dos premios de 40.000 euros correspondientes al sorteo del viernes 20 de marzo en Salamanca. Los dos premios de 80.000 euros en total fueron vendidos por dos agentes en la capital: uno de ellos por Felipe Urbán Marcos y el otro por Ana María Martín Sánchez.

Felipe Urban Marcos vendedor del otro cupón premiados en el Cuponazo de la ONCE del sorteo del 20 de marzo | ONCE

A mayores, este mismo cuponazo ha repartido también suerte en Valladolid con 120.000 euros en este caso: 80.000 euros fueron vendidos en el quiosco ubicado en la calle Dársena, número 6; 40.000 euros fueron repartidos por el vendedor de la ONCE Javier Redondo Oñate en su quiosco de la calle Torquemada; y los otros 40.000 euros restantes proceden de la venta de dos boletos de TPV.

En total, el Cuponazo de la ONCE ha repartido 200.000 euros entre Salamanca y Valladolid; un sorteo que tiene lugar todos los viernes con un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.